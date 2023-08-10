Білоруські хакери атакують іноземних дипломатів через місцевих інтернет-провайдерів

У Білорусі хакери, які повʼязані з урядом, уже майже 10 років атакують іноземних дипломатів у країні.

Про це йдеться у звіті компанії ESET, яка розробляє антивірусні програми.

Ідеться про діяльність нещодавно виявленої урядової групи хакерів, яку компанія назвала MoustachedBouncer. За даними ESET, група зламувала чи принаймні націлювалася на дипломатів, перехоплюючи їх зʼєднання на рівні інтернет-провайдера (ISP), що передбачає тісну співпрацю з урядом Білорусі. Від 2014 року MoustachedBouncer атакував щонайменше чотири посольства іноземних держав у Білорусі: два європейські, одне з Південної Азії та одне з Африки.