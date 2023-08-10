У канцелярії президента Польщі заявили, що найгарячіший етап суперечки з Україною вже минув

Голова канцелярії польського президента Павел Шрот вважає, що найгарячіший етап суперечки між Польщею та Україною вже в минулому.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Павел Шрот в ефірі поділився, що очільник президентського Бюро міжнародної політики, міністр Марцін Пшидач отримав особисте запрошення від української сторони на переговори в Саудівській Аравії, що проходили цими вихідними. За його словами, це свідчить про покращення відносин.

«Думаю, це (ймовірно, питання експорту зерна) не єдина розбіжність між нами, і в майбутньому вони, звісно, будуть зʼявлятись. До цього потрібно підходити спокійно, працювати в напрямку їх розвʼязання, щоб відносини між нашими країнами були добрими і ставали кращими», — додав Павел Шрот.