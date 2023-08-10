Кім Чен Ин наказав військовим КНДР готуватись до наступальної війни

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав військовому командуванню готувати армію до наступальних дій для виконання нею місії зі стримування війни.

Про це повідомляє північнокорейське центральне інформагентство KCNA, передає Yonhap.

Відповідний письмовий наказ Кім підписав за підсумками розширеного засідання Центральної військової комісії правлячої в КНДР Трудової партії Кореї. Там наголосили, що «ворожі сили стають все більш неприхованими у своєму безрозсудному військовому протистоянні», змушуючи Північну Корею озброюватись і перебувати в «ідеальній готовності до війни».

Кім Чен Ин «глибоко узагальнив і проаналізував поточну ситуацію на Корейському півострові та поблизу нього і зробив висновок про необхідність подальшого посилення підготовки Народної армії Північної Кореї до наступальних дій».

Він також наголосив на важливості сильної армії для реалізації військової стратегії ЦК партії і закликав забезпечити виробництво потужніших мобільних ударних засобів та їхню передачу збройним силам для виконання місії стримування війни.

На фотографіях KCNA видно, як Кім розмовляє з військовими керівниками перед розмитою картою Південної Кореї, вказуючи пальцем на місця, де, були Сеул і район розміщення генерального штабу південнокорейських збройних сил за 160 кілометрів на південь від столиці.