У США зірвали джекпот у $1,58 мільярда. Це третій за розміром виграш в історії країни

В американському штаті Флорида невідомий гравець зірвав великий джекпот у лотереї Mega Millions — $1,58 мільярда. Це один з найбільших виграшів в історії США.

Про це пише BBC.

Виграшний квиток купили в супермаркеті в Нептун-Біч на півночі Флориди, поблизу Джексонвіля. Він коштував $2. Імʼя переможця поки що невідомо. Закон Флориди передбачає, що імена людей, які виграли $250 тисяч або більше, не розголошують протягом 90 днів від дня отримання призу.

Переможець лотереї може вибрати один із двох способів отримання виграшу: разовий платіж (сума буде меншою— $783 мільйони) або всі $1,58 мільярда у вигляді серії платежів протягом 30 років.