США розширили санкції проти Білорусі. У переліку — авіакомпанія «Белавіа»

Сполучені Штати 9 серпня запровадили нові санкцій проти Білорусі.

Про це повідомили в Офісі контролю за іноземними активами американського Мінфіну.

У санкційному переліку — двоє синів і дружина білоруського бізнесмена Олексія Олексіна, який раніше був держслужбовцем, а зараз є співвласником білоруського логістичного оператора «Бреміно Груп».

Також під санкції потрапив відділ Департаменту фінансових розслідувань Комітету держконтролю, його старший інспектор Артем Дунько та троє його колег.

Крім того, у переліку:

гендиректор «Білоруського металургійного заводу»;

білоруська державна авіакомпанія «Белавіа»;

«Мінський завод цивільної авіації № 407».

літак Bombardier CRJ-200ER.

На початку серпня Рада Євросоюзу посилила обмеження проти Білорусі. Вони спрямовані на боротьбу з обходом санкцій проти росії.