Сили оборони влучили у пункт управління російської армії у Новій Каховці

Вранці 9 серпня Сили оборонили уразили пункт управління російської армії у тимчасово окупованій Новій Каховці на лівому березі Херсонщини.
Про це повідомили в Страткомі ЗСУ.
«Близько 10:00 Збройні сили України уразили пункт управління армії рф у тимчасово окупованій Новій Каховці», — зазначили вони.
Полковник Оперативного командування «Південь» ЗСУ Владислав Назаров також підтвердив враження пункту росіян.
- Практично всю Херсонську область російські окупанти захопили на початку широкомасштабного вторгнення у лютому – березні 2022 року. У листопаді 2022 року Сили оборони України звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області разом із обласним центром.
- Після цього росіяни почали системно обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти регіону. Лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією.