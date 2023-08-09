Новини

Сили оборони влучили у пункт управління російської армії у Новій Каховці

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Вранці 9 серпня Сили оборонили уразили пункт управління російської армії у тимчасово окупованій Новій Каховці на лівому березі Херсонщини.

Про це повідомили в Страткомі ЗСУ.

«Близько 10:00 Збройні сили України уразили пункт управління армії рф у тимчасово окупованій Новій Каховці», — зазначили вони.

Полковник Оперативного командування «Південь» ЗСУ Владислав Назаров також підтвердив враження пункту росіян.

  • Практично всю Херсонську область російські окупанти захопили на початку широкомасштабного вторгнення у лютому – березні 2022 року. У листопаді 2022 року Сили оборони України звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області разом із обласним центром.
  • Після цього росіяни почали системно обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти регіону. Лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією.