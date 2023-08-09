У Московській області пролунав потужний вибух на заводі. Його міг атакувати безпілотник

У Московській області в місті Сергіїв Посад стався потужний вибух, попередньо, на Загорському оптико-механічному заводі.

Відео вибуху публікують російські Telegram-канали.

Російська влада поки не коментувала це. Канал 112 пише про «атаку безпілотника». Це ж підтверджують в російських екстрених службах, які відправили на місце пожежників та рятувальників.

Baza пише про щонайменше 22 постраждалих. Масштаби руйнувань поки невідомі, у сусідніх будинках вилетіли шибки.

Згодом російське держагентство ТАСС написало про «людський фактор», який міг стати причиною вибуху на заводі у Сергієвому Посаді. Вибух стався нібито на складі з піротехнікою. Кількість постраждалих оцінюють у 16.