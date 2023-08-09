Сили оборони ліквідували ще 820 російських окупантів. Збільшились втрати на лінії Сватове — Кремінна

Військові заявляють, що на тлі успішних дій Сил оборони в підрозділах росіян значно збільшилася кількість втрат, зокрема кількість поранених і загиблих на ділянці Сватове — Кремінна.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом протягом останньої доби Сили оборони ліквідували близько 820 російських військовослужбовців, знищивши при цьому вісім танків та 17 артилерійських систем.

Для евакуації поранених до росії у Сватове прибули медики загону спеціального призначення 442 окружного військового клінічного шпиталю Міноборони рф.

Від 1 до 7 серпня з цього напрямку до Бєлгорода відправили близько 500 окупантів з вогневими пораненнями.

Для приховування реальної кількості втрат на фронті загиблих росіян відправляють у Ростов-на-Дону.