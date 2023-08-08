В Україні автосалонам дозволили реєструвати машини від імені покупця

Українським автосалонам дозволили реєструвати транспортні засоби від імені покупця без нотаріального доручення.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Відтепер доручення можна підписати просто в автосалоні. Акт приймання-передачі сформується за допомогою Єдиного державного реєстру. «Транзитні» номерні знаки зробили необовʼязковими.

Після оформлення необхідних документів представник автосалону може прийти до сервісного центру МВС замість покупця й отримати свідоцтво про реєстрацію автівки та номерні знаки на імʼя покупця.