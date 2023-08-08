МВС: Колишній нардеп причетний до схеми з легалізації мільярда гривень від махінацій на фондовій біржі

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру учасникам схеми, які легалізували понад мільярд гривень від махінацій на фондовій біржі. Серед ділків — колишній нардеп Верховної Ради, професійні учасники фондового ринку та фізичні особи.

Про це 8 серпня повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Учасники схеми легалізували доходи від маніпуляцій з купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України. Це дозволяло їм отримати виплату інвестиційного прибутку, який не підлягає оподаткуванню. Ці незаконні доходи вони отримували через підконтрольний банк.

Наразі про підозру повідомили колишньому депутату, заступнику голови комітету з питань фінансової політики — Руслану Демчаку від «Блоку Петра Порошенка». У «схемі» він отримав 20 мільйонів гривень незаконного прибутку. Фігурантам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.