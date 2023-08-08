Протестувальники проникли на нідерландську авіабазу, де зберігають американські ядерні боєголовки. Порушників арештували

У Нідерландах на злітно-посадковій смузі авіабази Фолькель арештували десятьох людей. Вони перелізли через паркан і сіли на смугу.

Про це повідомило місцеве видання NOS.

Яким чином порушники перелізли через огорожу — наразі невідомо.

Королівська військова поліція Нідерландів

Із 7 серпня на авіабазі Фолькель тривають протести проти ядерної зброї та викидів CO2. Відомо, що там зберігають американську ядерну зброю, але уряд Нідерландів ніколи цього не підтверджував.

За даними Omroep Brabant, 7 серпня на авіабазі були приблизно 60 демонстрантів. Однак речник аеропорту не зміг точно підтвердити, що затримані є частиною групи протестувальників.

«Слідство ще має показати, але затримані ходили злітно-посадковою смугою з транспарантами й малювали крейдою на покритті. Це може про щось говорити», — сказав він.