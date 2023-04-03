На нідерландській базі могли пошкодити американську ядерну боєголовку. Це виявили на фото презентації для студентів

На військовій базі в Нідерландах могли пошкодити американську ядерну боєголовку. Фото з імовірними пошкодженнями виявили в презентації для студентів.

Про це пише The Guardian.

Автори звіту Федерації американських науковців звернули увагу на фотографію з американської військової бази Фолькель у Нідерландах. Вона може вказувати на невідомий раніше інцидент із тактичною ядерною бомбою В51, що стався до 2022 року.

Презентацію створили у 2022 році для студентів, які шукають роботу в Лос-Аламоській національній лабораторії в Нью-Мексико — одному з американських ядерних обʼєктів.

На фото видно тактичну ядерну бомбу B61, яку оглядають на предмет пошкоджень американські військові, зокрема двоє представників підрозділу з утилізації вибухонебезпечних предметів, і цивільний. Задня частина боєголовки вигнута вліво, а одне з хвостових ребер відсутнє. Крім цього, на бомбі є рожева клейка стрічка, якою могли закрити пошкодження. Поки невідомо, чи це справжня боєголовка, чи її макет.

«Якщо це зображення справді зроблене під час випробування ядерної зброї, то це буде перший задокументований випадок нещодавньої аварії з ядерною зброєю на військово-повітряній базі в Європі», — зазначають у Федерації.

В61 — єдина тактична ядерна зброя, що залишилася в арсеналі США. 100 таких бомб зберігаються в Нідерландах, Бельгії, Німеччині, Італії та Туреччині в межах угод про обмін ядерними озброєннями.