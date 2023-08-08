«Слуга народу» ініціює виключення нардепа Богдана Торохтія. Його родина під час війни придбала нерухомість у Болгарії

Фракція партії «Слуга народу» ініціює виключення народного депутата Богдана Торохтія. Про це 8 серпня повідомив очільник фракції Давид Арахамія.

Також він закликав Торохтія скласти депутатський мандат і повернути до бюджету кошти, які він отримував з бюджету як компенсацію за оренду житла.

«Богдан Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни й спробувати хоча би якось реабілітуватися. Як варіант — продати щось з елітного автопарку своєї родини й передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча би дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме», — написав Арахамія.

26 червня проєкт Bihus.Info опублікував розслідування про те, що дружина Богдана Торохтія Аліна Левченко в серпні 2022 року придбала квартиру та приміщення в Болгарії, у курортному місті Несебр, а ще за кілька місяців — квартиру в Києві в ЖК «Новопечерська вежа» і паркомісце на Печерську, яке коштує $30 тисяч.

Також журналісти зʼясували, що з 24 лютого 2022 року до 1 червня 2023 року нардеп Торохтій вісім разів виїжджав за межі України. Завдяки публікаціям Аліни Левченко в Instagram журналістам вдалося ідентифікувати виїзди Торохтія до Греції, Туреччини, Катару й ОАЕ.

Журналісти Bihus.Info також повідомляли, що зафіксували Торохтія на новому авто за 7 мільйонів гривень, яке він придбав під час війни.