У Каховці окупанти імітують відведення військ, щоб виявити проукраїнськи налаштованих громадян

У Каховці та інших населених пунктах окупованої Херсонщини окупанти поширюють фейки про відведення військ та демонтантивно переміщують техніку, аби виявити проукраїнських жителів.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Такими діями російські агенти провокують людей на вільне висловлювання та передають інформацію про них до окупаційних так званих правоохоронних органів.

Також вони навмисне відключили абонентів від операторів російського мобільного звʼязку й дротового інтернету.

Раніше Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська намагаються навмисно загострювати суспільну напругу в окремих районах на тимчасово окупованій території України, щоб підштовхнути місцеве населення виїхати до росії. Збільшилася кількість випадків грубого і зневажливого ставлення до людей з боку російських військових.