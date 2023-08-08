Україна з початку року вчетверо наростила виробництво ПТРК «Стугна»

Україна від початку року вчетверо наростила виробництво протитанкових ракетних комплексів «Стугна-П», заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі телемарафону.

«Ми в липні виробили в 4 рази більше «Стугни», ніж у січні. І ми рухаємося у збільшенні виробництва далі. Скільки б ми її не виробляли зараз, її буде недостатньо», — заявив Камишін.

Він також додав, що американський ПТРК Javelin гарний комплекс, але треба нарощувати виробництво українських зразків озброєння, а згодом і докладати зусиль, щоб вони були представлені на зовнішніх ринках. Також в Україні на випуск оборонної продукції активно переорієнтовують цивільні підприємства, тому активно зростає весь оборонно-промисловий комплекс.

Камишін також повідомив, що якщо на початку його призначення в Україні було тільки два постачальники корпусів мін 82 м та 120 мм, то зараз їхня кількість зросла до 14 та 13 відповідно. Окрім цього, зменшується частка держави в ОПК. Після війни Камишін каже, що держава має володіти тільки 20% ОПК, бо приватні компанії швидше розвиваються.