Поблизу Роботиного бійці 47 бригади збили російський гелікоптер Ка-52

В Запорізькій області в районі села Роботине бійці 47 бригади збили російський гелікоптер Ка-52. Його «приземлили» з переносного зенітного комплексу, повідомив командувач угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

За даними Генштабу, це вже 312 збитий гелікоптер військ рф.

Раніше в Міноборони і Генштабі повідомляли, що в Роботиному українські війська мають тактичні успіхи та закріплюються на нових позиціях, проте росіяни не полишають спроб наступати.