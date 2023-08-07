У гробниці китайського імператора знайшли панду, яку принесли в жертву

Китайські археологи знайшли добре збережений скелет великої панди в гробниці імператора Веня, який помер у 157 році до нашої ери.
Про це повідомляє South China Morning Post.
Дослідники вважають, що цю панду принесли в жертву понад дві тисячі років тому. Вона мала супроводжувати імператора, що правив з 180 по 157 рік до нашої ери, у загробне життя.
Учені також виявили останки тигрів азіатських буйволів та інших представників фауни. Усіх їх поховали в ямах біля гробниці китайського правителя.
За словами археологів, це — перший випадок, коли повний скелет панди знайшли в гробниці імператора. У 1975 році дослідники знайшли череп великої панди в гробниці матері імператора Веня, але згодом тіло зникло.
- Раніше в Гонконгу на аукціоні продали годинник останнього імператора Китаю Пу Ї за рекордні $6,2 мільйона.