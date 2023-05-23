Годинник останнього імператора Китаю продали на аукціоні за рекордні $6,2 мільйона

У Гонконгу на аукціоні продали годинник останнього імператора Китаю Пу Ї за рекордні $6,2 мільйона.

Про це повідомляє Reuters.

Годинник колись належав останньому імператору китайської династії Цин. Колекціонер з Азії, який проживає в Гонконгу, зателефонував і купив рідкісний годинник Patek Philippe, що належав Пу Ї.

Годинник імператор передав своєму перекладачеві Георгію Пермякову, який був товаришем Пу Ї, коли той перебував у увʼязненні в Радянському Союзі між 1945 і 1950 роками.

Томас Перацці, керівник годинникового відділу аукціонного дому Phillips Asia, заявив у коментарі Reuters, що це «найвищий результат» для будь-якого наручного годинника, який колись належав імператору.

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Це був один з восьми відомих годинників Patek Philippe Reference 96 Quantieme Lune, який Пу Ї подарував своєму російському перекладачеві, коли був в увʼязненні в Радянському Союзі.