Годинник останнього імператора Китаю продали на аукціоні за рекордні $6,2 мільйона

У Гонконгу на аукціоні продали годинник останнього імператора Китаю Пу Ї за рекордні $6,2 мільйона.
Про це повідомляє Reuters.
Годинник колись належав останньому імператору китайської династії Цин. Колекціонер з Азії, який проживає в Гонконгу, зателефонував і купив рідкісний годинник Patek Philippe, що належав Пу Ї.
Годинник імператор передав своєму перекладачеві Георгію Пермякову, який був товаришем Пу Ї, коли той перебував у увʼязненні в Радянському Союзі між 1945 і 1950 роками.
Томас Перацці, керівник годинникового відділу аукціонного дому Phillips Asia, заявив у коментарі Reuters, що це «найвищий результат» для будь-якого наручного годинника, який колись належав імператору.
Це був один з восьми відомих годинників Patek Philippe Reference 96 Quantieme Lune, який Пу Ї подарував своєму російському перекладачеві, коли був в увʼязненні в Радянському Союзі.
- Пу Ї народився у 1906 році. Він був останнім імператором китайської династії Цин, який почав своє правління у віці двох років. Після поразки Японії у Другій світовій війні в 1945 році в Манчжурію увійшли радянські війська, а Пу Ї був змушений підписати акт про зречення престолу. За кілька днів після цього він спробував утекти до Японії літаком, але радянська армія його затримала і відправила в табір у Хабаровську на майже шість років.