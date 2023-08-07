В Одеській області загинув мобілізований із вадами здоровʼя. Прокуратура розслідує цей інцидент

В Одеській області загинув 29-річний мобілізований на імʼя Борис, який мав вади здоровʼя. Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що Спеціалізована військова прокуратура області розслідує цей інцидент.

Про смерть місцевого мешканця Бориса повідомили місцеві пабліки. Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк у коментарі виданню «Інтент» повідомила, що документи про те, що чоловік здоровий та придатний до військової служби, ТЦК отримав від медиків лікарні, де він проходив медичну комісію.

Активіст Павло Поламарчук писав, що загиблий Борис Глушак — інвалід дитинства із селища Ширяєве Одеської області. Паламарчук написав, що вночі Борису стало погано, його нудило, на ранковому строї у хлопця стався епілептичний напад і він знепритомнів. Увечері у нього стався ще один напад, і лікарі констатували смерть.