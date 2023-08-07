Ціни на пшеницю зросли після ударів по російських кораблях у Чорному морі

У світі зросли ціни на пшеницю після того, як Україна використала морські безпілотники, аби вивести з ладу російський нафтовий танкер та військове судно. Причиною цього стала загроза, що постала перед ключовим експортним маршрутом товарів з росії через Чорне море.

Bloomberg зазначає, що росія, як найбільший відправник вантажу пшениці, перевозить морем більшу частину свого зерна. Цього року вона планує зібрати другий поспіль рекордний врожай та продати його на світовому ринку.

«Ризик у Чорному морі зростає з кожним днем, і будь-яка загроза російському експорту набагато серйозніша, ніж загроза українському експортному коридору», — заявив Оле Хоу, головний виконавчий директор брокера та консультанта IKON Commodities.

Так, фʼючерси на пшеницю на Чиказькій товарній біржі піднялися в понеділок на 3,4% до $6,545 за бушель, а в Сіднеї торгувалися на рівні $6,4725 після атаки України на російський військово-морський корабель. Тоді ж рух у Новоросійському порту зупиняли на кілька годин.

Видання пише, що «рішення Києва розпочати війну з росією в Чорному морі відбулося після того, як 17 липня путін відмовився від продовження «зернової угоди», через що український експорт зернових значно скоротився, тоді як на російський це не вплинуло».

На чорноморський маршрут також припадає від 15% до 20% нафти, яку росія продає щодня на світових ринках, і він також є основним транзитним коридором для казахстанської нафти.

Фʼючерси на пшеницю, як і раніше, знижуються майже на 20% цього року через перспективи небувалих урожаїв від ключових експортерів і через, як і раніше, великі світові запаси.