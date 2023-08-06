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У районі двох мостів на окупованій частині Херсонщини пролунали вибухи. Окупанти заявляють про атаку ЗСУ

Автор:
Анна Холоднова
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У районі окупованих Генічеська й Арабатської стрілки пролунали вибухи. Також вибухи чули поблизу Чонгарського мосту.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Місцеві припускали, що це сталося поблизу мостів, які сполучають Арабатську стрілку з материковою частиною.

Вибухи поблизу Генічеська.

Вибухи поблизу Генічеська.

Пошкоджений Чонгарський міст.

Пошкоджений Чонгарський міст.

Очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо стверджує, що Збройні сили України обстріляли міст через протоку Тонкий, що зʼєднує місто Генічеськ з Арабатською стрілкою.

За його словами, по мосту випустили 12 ракет, а девʼять із них нібито збила російська ППО. Є інформація про пораненого цивільного, який проїжджав мостом. Також постраждав газопровід.

Окупаційний «голова» Криму Сергій Аксьонов підтвердив пошкодження дорожнього полотна на Чонгарському мосту. Російські пропагандистські медіа повідомили, що робота одного з трьох пропускних пунктів на кордоні Криму та Херсонської області призупинена.

  • Через Чонгарський міст проходить дорога до Запорізької області, зокрема до окупованого Мелітополя. Цей міст є важливою транспортною артерією для окупаційних військ рф.
  • 29 липня Збройні сили України заявили про успішний удар по Чонгарському мосту.