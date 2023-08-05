У Саудівській Аравії почалася конференція щодо України. Спільної заяви не планують

У Саудівській Аравії почалися перемовини щодо України. У них візьмуть участь представники близько 40 країн. Про це повідомляє Al Jazeera.

Водночас агенція Deutsche Welle пише, що учасники саміту не планують спільної резолюції за підсумком дводенних консультацій. У перший день саміту, 5 серпня, після трьох годин заяв представників країн-учасниць зустрічі буде закрита двогодинна дискусія та обід.

На зустрічі країни розподілять між собою відповідальність щодо окремих пунктів формули миру для України.