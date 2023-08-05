Financial Times: Атака на порт у Новоросійську вперше поставила під загрозу експорт російської нафти

Експорт російської нафти вперше опинився під загрозою через атаку морськими дронами біля порту Новоросійська.

Про це повідомляє Financial Times.

Хоча США загалом терпимо ставляться до «українських ударів» по території росії, доки для цього не використовують західну зброю, атака на інфраструктуру експорту нафти, ймовірно, спричинить стурбованість у Білому домі та інших західних столицях, пише Financial Times. США намагаються залишити російську нафту на ринку, щоб зупинити зростання світових цін і не завдати шкоди світовій економіці.

Новоросійськ — велика військово-морська база й порт для експорту нафти, розташований у Краснодарському краї. Це головний нафтовий порт росії на Чорному морі, що експортує близько 600 тисяч барелів на день. Він також є основним пунктом експорту нафти з Казахстану. Через атаку безпілотника в Новоросійській бухті пошкоджено великий десантний корабель «Оленьогірський гірник».