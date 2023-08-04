МАГАТЕ не побачило мін на дахах 3 і 4-го енергоблоків Запорізької АЕС. Раніше експертів туди не пускали

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії не помітили мін або вибухівки на дахах реакторних будівель блоків 3 і 4, а також у турбінних залах Запорізької атомної електростанції — вони отримали туди доступ вдень 3 серпня.

Про це 4 серпня заявив генеральний директор організації Рафаель Гроссі.

Після неодноразових запитів команда отримала безперешкодний доступ до дахів двох реакторних блоків, а також могла чітко бачити дахи турбінних залів. Команда продовжить свої запити відвідати дахи інших чотирьох блоків ЗАЕС.

23 липня МАГАТЕ вперше побачило міни на Запорізькій атомній електростанції протипіхотні міни. Вони були в буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметром станції. Тоді експертів не допускали до дахів реакторів, у тому числі блоків 3 і 4 та їхніх турбінних залів.