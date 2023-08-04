ДБР підозрює путінського олігарха Гінера у сприянні енергетичній залежності Криму від росії

Державне бюро розслідувань оголосило підозру російському олігарху і президенту футбольного клубу «ЦСКА» Євгенію Гінеру за пособництво окупантам (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ККУ). Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.
Про це пише пресслужба ДБР.
У 2019 році Гінер через підконтрольну компанію побудував Балаĸлавську (Севастопольская ПГУ-ТЭС) та Таврійську ТЕС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) у Криму. Електростанції приєднали до електричних мереж рф.
На думку слідства, це завдало шкоди енергетичній безпеці України й сприяло залежності Криму від росії в енергетичному секторі.
У 2022 році фігурант як власник управляючої компанії «АО «КБАЛ им. Л. Н. Кошкина» наказав постачати патрони до Міноборони, Збройних сил та інших військових формувань рф.
- Євгеній Гінер є одним із бенефіціарів групи компаній VS Energy International Ukraine (через повʼязаних осіб в Україні). Він володіє корпоративними правами ПрАТ «Кіровоградобленерго», ПрАТ «Рівнеобленерго», АТ «Чернівціобленерго», АТ «Житомиробленерго», АТ «Херсонобленерго» та АТ «ЕК Севастопольенерго», а також готелями, металургійними заводами та торговими центрами.
- На початку листопада 2022 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на контрольні пакети акцій підприємств критичної енергоінфраструктури «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго». У грудні суд арештував сім українських готелів мережі Premier Hotel, якими володіла російська група VS Energy. Також арешт наклали на нежитлові приміщення торгово-виставкового комплексу «Метроград»s ТРЦ «Метрополіс» у Києві.