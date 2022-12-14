«Схеми»: Cуд арештував сім українських готелів, які належали російській групі VS Energy

Печерський районний суд Києва наклав арешт на сім українських готелів мережі Premier Hotel. Ними володіла російська група VS Energy.
Про це пише проєкт «Схеми» із посиланням на копію рішення суду.
Суд вирішив задовольнити клопотання Офісу генпрокурора та наклав арешт на ці готелі. Sдеться про Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid s Premier Hotel Slavutych у Києві, Premier Hotel Dnister у Львові, Premier Hotel Odessa в Одесі, а також Premier Compass Hotel Oleksandriya в Олександрії.
Суд вирішив, що це майно заборонено відчужувати. Крім цього, арешт наклали на нежитлові приміщення торгово-виставкового комплексу «Метроград»s ТРЦ «Метрополіс» у Києві.
- На початку листопада Печерський районний суд Києва наклав арешт на контрольні пакети акцій підприємств критичної енергоінфраструктури «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго».
- Загалом суд арештував 99,9% акцій «Херсонобленерго», 72,9% акцій «Кіровоградобленерго», 95,5% акцій «Житомиробленерго», 93,2% акцій «Рівнеобленерго» та 96,8% акцій «Чернівціобленерго». ЗМІ писали, що вказані обленерго входять у групу VS Energy, яку контролюють депутат держдуми росії Олександр Бабаков, президент московського футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер і Михайло Воєводін — так званий злодій в законі на прізвисько «Міша Лужнецький».