На Полтавщині СБУ затримала соратника Іллі Киви. Він корегував російські обстріли позицій ЗСУ під Донецьком

Служба безпеки затримала депутата селищної ради Полтавщини, який корегував російські обстріли по позиціях Сил оборони на східному фронті. Посадовець був у близькому оточенні екснардепа від забороненої партії ОПзЖ Іллі Киви.

Про це пише пресслужба СБУ.

Розвідддані про розташування українських військ депутат отримував від знайомих, які воювали на Донецькому напрямку. Інформацію він позначав на електронних картах і публікував їх у Facebook.

За його сторінкою активно стежили представники російських спецслужб, які передавали локації окупантам, і ті вели обстріли.

Також фігурант ділився в соцмережах коментарями, якими намагався дискредитувати командний склад підрозділів ЗСУ. Дописи посадовця використовували російські телеканали для підготовки фейкових сюжетів про війну в Україні.

Чоловіку повідомили про підозру за незаконне поширення інформації про переміщення ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 ККУ). Суд вирішив тримати його під вартою без права внесення застави. Корегувальнику загрожує до 8 років увʼязнення.