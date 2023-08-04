Генштаб: Росіяни за добу втратили майже 20 артсистем. Ситуація на фронті

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах і ведуть контрбатарейну боротьбу. За добу російське військо втратило 640 окупантів.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Бахмутському напрямку сили українські військові стримують противника в напрямку на південь і південний схід від Іванівського, а на Марʼїнському — у районі міста Марʼїнка.

На Авдіївському напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районі Авдіївки та безуспішно наступали північніше та південно-східніше Авдіївки та південно-східніше Первомайського.

На Шахтарському напрямку окупанти без успіху намагалися відновити втрачене положення на захід від Старомайорського та на схід від Урожайного.

У тимчасово окупованому Енергодарі для продовження роботи на Запорізькій АЕС окупанти змушують персонал станції оформлювати російські паспорти, погрожуючи репресіями. Росіяни проводять регулярні обшуки місцевих жителів на вулиці та вдома. Якщо знайдуть український паспорт, то його знищать і змусять робити російський. Також ворог змушує змінювати всі інші документи на російські.

Українська авіація за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два удари по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, радіолокаційну станцію, пункт управління, три райони зосередження особового складу, два засоби протиповітряної оборони та три склади боєприпасів ворога.

Загалом за добу росія втратила 640 окупантів, чотири танки, 15 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн тощо.