У Китаї евакуювали понад мільйон людей через сильні зливи

У провінції Хебей на півночі Китаю через сильні зливи й підтоплення евакуювали понад 1,2 мільйона мешканців у більш безпечні місця.
Про це пише Xinhua.
Понад 857 тисяч з евакуйованих — це засуджені, які відбували покарання в місцях позбавлення волі в цій провінції.
Провінція Хебей направила 4 700 рятувальних команд, у складі яких понад 100 тисяч людей, щоб проводити евакуацію та відновлювати роботу доріг, інфраструктури.
Тайфун «Доксурі» приніс проливні дощі, які з 27 липня майже безперервно йдуть на більшій частині Хебея. Середня добова кількість опадів у провінції перевищила 146 міліметрів.
- Станом на 1 липня було відомо, що через зливи загинули щонайменше 11 людей, ще 27 зникли безвісти на півночі Китаю.