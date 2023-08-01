У Китаї четверту добу ідуть дощі. Загинули щонайменше 11 людей

На півночі Китаю уже четвертий день ідуть дощі. Через безперервні опади й повені загинули щонайменше 11 людей, ще 27 зникли безвісти.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на вечір 31 липня в Пекіні перекрили понад 100 гірських доріг і евакуювали більше ніж 52 тисячі людей.

Reuters

Першого серпня в Пекіні, а також у сусідньому місті Тяньцзінь і провінції Хайбей прогнозують грози й сильний вітер. У країні продовжуються перебої з водою та електрикою, також є труднощі з постачанням продуктів.

Пекінський район Фаншань планує задіяти гелікоптери, щоб доставляти продовольство, питну воду та інші запаси до заблокованих сіл у гірських районах.

У столиці Китаю зупинили кілька ліній метрополітену, у пекінському районі Ментоугоу є руйнування. У двох пекінських аеропортах скасували майже 400 рейсів.