У Китаї четверту добу ідуть дощі. Загинули щонайменше 11 людей

На півночі Китаю уже четвертий день ідуть дощі. Через безперервні опади й повені загинули щонайменше 11 людей, ще 27 зникли безвісти.
Про це повідомляє Reuters.
Станом на вечір 31 липня в Пекіні перекрили понад 100 гірських доріг і евакуювали більше ніж 52 тисячі людей.
Першого серпня в Пекіні, а також у сусідньому місті Тяньцзінь і провінції Хайбей прогнозують грози й сильний вітер. У країні продовжуються перебої з водою та електрикою, також є труднощі з постачанням продуктів.
Пекінський район Фаншань планує задіяти гелікоптери, щоб доставляти продовольство, питну воду та інші запаси до заблокованих сіл у гірських районах.
У столиці Китаю зупинили кілька ліній метрополітену, у пекінському районі Ментоугоу є руйнування. У двох пекінських аеропортах скасували майже 400 рейсів.
- Міська влада заявила, що кількість опадів за останні кілька днів побила рекорд шторму 11-річної давнини. У липні 2012 року Пекін постраждав від найсильнішого шторму з часів заснування сучасного Китаю: за один день у місті випало 190,3 мм дощу. Постраждали понад 1,6 мільйона людей.