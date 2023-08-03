США оновили санкції проти росії

США оголосили про запровадження додаткових санкцій проти рф, зокрема, проти російських наукових установ.
Про це повідомили в Офісі контролю за іноземними активами американського Мінфіну.
У санкційному переліку опинилися Інститут загальної фізики імені А. М. Прохорова, Інститут фізики твердого тіла імені Ю. А. Осипʼяна, Казанський науковий центр РАН, а також Інститут фізики твердого тіла РАН.
Також у списку обмежень — два російських контейнерних судна Sasco Angara і Paramushir і одна яхта.
- 20 липня Міністерство фінансів США включило до списків санкцій 18 людей, 95 компаній, а також 14 морських суден.