США евакуюють частину посольства в Нігері — керівництво залишиться

Частина персоналу посольства США в Нігері тимчасово покине країну на тлі погіршення безпекової ситуації після збройних заворушень.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, пише The Guardian.

«Зважаючи на ситуацію в Нігері та заради перестороги, Держдеп наказав необовʼязковим співробітникам посольства в Ніамеї, а також членам їхніх родин покинути країну», — сказав Міллер.

За його словами, посольство США в Нігері продовжить працювати, керівництво дипломатичної місії залишиться у країні.

Що відбувається в Нігері?

26 липня військові країни заявили, що президент країни Мохамед Базум усунений від влади. Сили оборони та безпеки вирішили «покласти край режиму через погіршення ситуації з безпекою і погане управління». У країні закрили кордони, оголосили комендантську годину і призупинили роботу всіх інституцій. Солдати застерегли від будь-якого іноземного втручання, додавши, що вони поважатимуть життя і здоровʼя Базума. Президента Базума обрали на виборах у 2021 році. Він вважається ключовим союзником Заходу в боротьбі з ісламістськими бойовиками в Західній Африці.

У 1960 році Нігер здобув незалежність від Франції. Відтоді у країні відбулися чотири успішні перевороти та кілька невдалих спроб повалення влади. Під час незалежності країною переважно правили військові лідери.