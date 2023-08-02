Командувач Медичних сил ЗСУ відреагувала на ситуацію довкола турнікетів для військових

Командувач Медичних сил ЗСУ генерал-майор медичної служби Тетяна Остащенко відреагувала на скарги щодо неякісних турнікетів у бойових аптечках військових.

За її словами, турнікети відносяться до першого класу виробів медичного призначення і не мають стандарту в жодній країні світу. У комітету TCCC ((Tactical Сombat Сasualty Сare) є затверджений перелік виробників турнікетів, але це не стандарт — це технічні умови.

Вона додала, що якщо перенести цих виробників в Україну, то «можуть бути знову ж таки звинувачення в корупції, що свідомо не допускаються інші виробники на ринок».

Щоб отримувати якісні турнікети для військових з різних джерел, потрібні критерії та методологія, які дозволять обʼєктивно оцінити їхню якість.

«Країни НАТО навіть під час засідань керівників медичних служб дуже уважно дослухаються до досвіду, який набули українські військовослужбовці, і переопрацьовують й оновлюють свої стандарти відповідно до цього досвіду», — наголосила Остащенко.