Командування Медичних сил від початку року не закупило жодної аптечки для військових. Комітет Ради ініціює перевірку

На 2023 рік Командування Медичних сил не закупило жодної аптечки для військових, оскільки вони надходять через Міжнародну технічну допомогу і без перевірки видаються військовим.

Про це в ефірі телемарафону повідомила членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Соломія Бобровська.

«Ми зрозуміли, що сертифікації турнікетів немає, які мають бути в ЗСУ, аптечок немає. Цього не було зроблено ні за півтора, ні за десять років, а тільки починає розроблятися. Хоча я бачила коментар Уляни Супрун, що є вимоги до української тактичної бойової аптечки, я не розумію, чому командування Медичних сил це не використовує», — розповіла Бобровська.

Вона пропонує ініціювати перевірку Командування Медичних сил, зокрема його очільниці Тетяни Остащенко.