Мінекономіки: За останні сім років розрив між зарплатами чоловіків і жінок скоротився на понад 7%

З 2015 року гендерний розрив оплати праці в Україні скоротився на 7,4%. Про це свідчать дані Держстату на 2021 рік.

Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

У 2015 році жінки заробляли на 26% менше за чоловіків, тоді як у 2021-му — на 18,6%.

Мінекономіки розробило Національну стратегію щодо подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року, яку незабаром має ухвалити уряд. Стратегія затверджує принцип рівної оплати праці за аналогічну роботу або працю рівної цінності незалежно від статі. За порушення цього принципу роботодавцем працівник може подати до суду.

Також уряд розвине систему державних і приватних дитячих садочків, а для дітей старшого віку – такі організації, як «Пласт», Українська академія лідерства тощо, щоб люди поєднувати сімейне і професійне життя.

Разом з цим розділ на батьків-жінок і батьків-чоловіків зникне на рівні законів, оскільки батьки обох статей повинні бути однаково залучені до виховання спільних дітей.

Щоб подолати стереотипи й дискримінацію за статтю, Кабмін ініціює інформаційну кампанію для жінок «Звісно, зможеш». Вона нагадуватиме, що жінки можуть отримувати рівно стільки ж, скільки й чоловіки.