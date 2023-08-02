В МЗС Польщі назвали нинішні відносини з Україною «не найкращими»

Заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що відносини з Україною «останнім часом не є найкращими» через висловлювання деяких представників української влади.

Про це він сказав в ефірі RMF FM.

Напередодні Міністерство закордонних справ України викликало посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького через заяву польського міністра Канцелярії президента Марцина Пшидача про «невдячність» українського народу за допомогу. Яблонський прокоментував майбутню зустріч.

«Розмова буде дуже відвертою. Буде, як завжди, дуже конкретно. Ми передамо наші оцінки щодо стану наших відносин сьогодні, які, на жаль, через останні заяви деяких представників української влади не є найкращимі. Ніхто цього не приховує. У мене таке враження, що це повʼязано з тим, що там, на жаль, зʼявилися якісь емоції. Тут ми трохи розуміємо, бо, звісно, ​​держава перебуває під атакою, але вона також не повинна нападати на своїх союзників», — сказав він.

Яблонський підкреслив, що є багато питань, з яких Польща та Україна «не дійшли згоди». За його словами, одне з таких питань — Волинська трагедія.

«Ми просто хочемо говорити про це чесно і відкрито, щоб жертви були ексгумовані й вшановані. Це питання має бути вирішене», — сказав Яблонський.

Волинська трагедія

У 1943—1944 роках на Волині відбувались масові вбивства поляків. Польський інституту нацпамʼяті офіційно заявляє про 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також про 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч убитих українців і 35—40 тисяч убитих поляків.

Також тривають дискусії щодо виконавців злочину й організаторів. У Польщі Волинську трагедію називають «різаниною», офіційно визнали геноцидом, звинувачують Українську повстанську армію, однак із таким трактуванням не погоджуються в Україні.