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На Одещині військовий бухгалтер привласнив понад 10 мільйонів із зарплат морпіхів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в одному з окремих батальйонів морської піхоти ЗСУ на Одещині.

Про це СБУ повідомила 2 серпня.

Схему організував бухгалтер підрозділу військової частини. Він нараховував зарплату і премію на рахунки своїх знайомих, які не входять до складу батальйону та взагалі не проходять службу в Збройних силах України. Посадовець зміг вкрасти понад 10 мільйонів бюджетних гривень і купив Audi Q7, гаджети та побутову техніку.

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Також СБУ знайшла майже 2,5 мільйона привласнених гривень на банківських картках його знайомих, яким посадовець нібито позичив кошти.

Військовому бухгалтеру повідомили про підозру за ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення і розтрата майна, йому загрожує до 8 років тюрми.