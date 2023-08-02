Голова служби зовнішньої розвідки Великої Британії розповів про суперечки в Ірані через поставки дронів росії

Голова британської служби зовнішньої розвідки MI6 сер Річард Мур заявив про суперечки серед лідерів Ірану через постачання росії дронів.

Про це він сказав в інтервʼю Politico.

«Рішення Ірану постачати росії безпілотники-камікадзе, які безсистемно руйнують міста України, спровокувало внутрішні чвари на найвищому рівні режиму в Тегерані. Іран, імовірно, вирішив заробити гроші та отримати деякі військові ноу-хау в обмін на підтримку росіян», — сказав Мур.

Також він позитивно оцінив ситуацію на полі бою в Україні, зазначивши, що за останній місяць Київ повернув більше території, ніж росіяни захопили за рік.

«Але я повертаюся до того, що українські командири, на відміну від своїх російських колег, хочуть зберегти життя своїх військових і тому рухаються з належною обережністю», — зазначив він.

Мур визнав, що західні країни не хочуть «принижувати» путіна, але впевнені, що він має вивести війська з України.

«Україна має визначати умови миру, а не ми. Наша робота полягає в тому, щоб спробувати поставити їх у найсильнішу можливу позицію для переговорів, з позиції сили, і це те, що ми хочемо зробити», — наголосив голова MI6.