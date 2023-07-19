Британська служба зовнішньої розвідки MI6 завербувала низку росіян, незадоволених війною в Україні

Голова британської служби зовнішньої розвідки MI6 сер Річард Мур заявив, що його відомство завербувало низку росіян, незадоволених війною в Україні.
Про це пише BBC.
Мур наголосив, що двері завжди відкриті для будь-яких росіян, які хочуть приєднатися до британського розвідувального агентства, щоб працювати над припиненням кровопролиття в Україні.
«Ми розглядатимемо їхні пропозиції допомоги з обережністю та професіоналізмом, якими славиться моя служба. Їхні секрети завжди будуть у безпеці з нами», — додав він.
Мур також зізнався, що був спантеличений невдалим заколотом «ПВК Вагнера» 24 червня. Він сказав, що угода, яку путін був змушений укласти з лідером «вагнерівців» Євгенієм Пригожиним, була приниженням.
- У листопаді 2022 року заступник директора з операцій Центрального розвідувального управління США Девід Марлоу заявив, що ЦРУ хоче вербувати шпигунів серед росіян, незадоволених війною в Україні.
- У червні Центральне розвідувальне управління США запустило Telegram-канал. Там опублікували відео з інструкціями, як анонімно та безпечно звʼязатися з ЦРУ. Після початку російського вторгнення ЦРУ вже вербувало росіян і, за словами чиновників, попередня операція була успішною.