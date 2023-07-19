Британська служба зовнішньої розвідки MI6 завербувала низку росіян, незадоволених війною в Україні

Голова британської служби зовнішньої розвідки MI6 сер Річард Мур заявив, що його відомство завербувало низку росіян, незадоволених війною в Україні.

Про це пише BBC.

Мур наголосив, що двері завжди відкриті для будь-яких росіян, які хочуть приєднатися до британського розвідувального агентства, щоб працювати над припиненням кровопролиття в Україні.

«Ми розглядатимемо їхні пропозиції допомоги з обережністю та професіоналізмом, якими славиться моя служба. Їхні секрети завжди будуть у безпеці з нами», — додав він.

Мур також зізнався, що був спантеличений невдалим заколотом «ПВК Вагнера» 24 червня. Він сказав, що угода, яку путін був змушений укласти з лідером «вагнерівців» Євгенієм Пригожиним, була приниженням.