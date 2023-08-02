Генштаб: Сили оборони України наступають у напрямку Мелітополя і Бердянська, а також поблизу Бахмуту

Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські захисники закріплюються на досягнутих позиціях. Ворог зазнає значних втрат.

Також українські війська продовжують наступати південніше міста Бахмут. Окупанти відійшли з позицій південніше Андріївки, безуспішно намагалися відновити втрачене положення на південь і захід від Кліщіївки, а також північно-західніше Курдюмівки. Тривають важкі бої.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Минулої доби російська армія втратила приблизно 540 військових, танк, 8 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем і систему ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 247 230 росіян.

За минулу добу українська авіація завдала 8 авіаударів по зосередженню російських військ, озброєння та військової техніки, а також вдарила по командному посту і зенітно-ракетній системі окупантів.

Ракетно-артилерійські війська вдарили по артилерійських системах, станціях електронного бою, командних постах, засобах протиповітряної оборони і зосередженнях військ ворога.