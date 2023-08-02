Росія атакувала Київ та Одеську область дронами, ППО збила 23 безпілотники

Уночі 2 серпня росія атакувала Україну іранськими дронами.

В Одеській області ціллю були обʼєкти портової та промислової інфраструктури. Сили Протиповітряної оборони працювали майже 3 години. Через атаку почались пожежі на промислових і портових обʼєктах, пошкоджено елеватор, інформації про постраждалих не було.

У Києві та області ППО збила понад 10 дронів-камікадзе. У Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах впали уламки. Пошкоджена адмінбудівля, жертв немає. В області спалахнула пожежа у приватному будинку, люди не постраждали.

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У повітряному просторі Сумської області збили один дрон.

Дрони запускали з трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим). Протиповітряна оборона збила 23 безпілотники, більшість — на Київщині та Одещині. Президент Володимир Зеленський заявив, що найсуттєвіші пошкодження — на півдні.