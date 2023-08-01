Ісландія закрила своє посольство в росії

З 1 серпня Ісландія зупинила роботу свого посольства в Москві.
Про це пише пресслужба уряду країни.
Ісландське посольство в росії також представляло Ісландію у Вірменії, Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані. Тепер представництво в цих країнах забезпечуватиме Міністерство закордонних справ Ісландії в Рейкʼявіку.
У пресслужбі зазначають, що припинення роботи посольства в Москві — це не розрив дипломатичних відносин з рф. Країна планує відновити роботу там, як тільки дозволять умови.
- Раніше Ісландія вимагала від росії обмежити діяльність свого посольства в Рейкʼявіку аналогічно до її кроку.
- Ісландія має посольство в Москві з 1944 року, за винятком 1951—1953 років, коли між країнами не було торгівлі. Радянський Союз не мав посла в Рейкʼявіку в 1948—1954 роках.