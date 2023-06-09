Ісландія зупиняє роботу посольства в Москві та вимагає від росії скоротити дипломатичне представництво в Рейкʼявіку

Міністерство закордонних справ Ісландії з 1 серпня призупиняє роботу посольства Ісландії в Москві. Рейкʼявік вимагає аналогічного кроку від росії.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Ісландії.

МЗС країни вже викликало російського посла, щоб повідомити йому про це рішення.

Ісландія також вимагає від росії обмежити діяльність свого посольства в Рейкʼявіку відповідно до статті 11 Віденської конвенції про дипломатичні зносини й знизити рівень дипломатичного представництва.

«Це непросте рішення, оскільки Ісландія підтримує відносини з народом росії з моменту здобуття нами незалежності в 1944 році. Однак нинішня ситуація просто не дозволяє невеликій дипломатичній службі Ісландії мати посольство в росії», — заявила міністр закордонних справ Тордіс Гільфадоттір.

Рішення про припинення діяльності посольства Ісландії в Москві не є розривом дипломатичних відносин.