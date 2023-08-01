В «Укрзалізниці» пояснили, чому постійно бракує квитків

Заступник директора «Укрзалізниці» Олександр Шевченко опублікував пояснення, чому не вистачає квитків на потяги.

Перша причина — залізницею другий рік «їде абсолютно все і всі», зокрема частину вагонів задіяно під стратегічні й непублічні задачі. Друга — пріоритет надають броні квитків для військових, дипломатичних місій, групових замовлень для дітей з Херсонщини, Харківщини, Дніпропетровщини, яких везуть на оздоровлення.

І нарешті — проблема з перекупниками, яка «ще ніколи не стояла так гостро». Шевченко заявляє, що «боротися з ними, судячи з усього, не цікаво нікому, окрім самої залізниці». Перекупники за допомогою ботів розкуповують квитки в момент їхньої появи (за 20 днів до відправлення).

Деякі цифри про перевезення «Укрзалізниці»:

У липні 2023 компанія перевезла 2,51 мільйона пасажирів (проти 1,48 млн у 2022 році);

У липні 2023 поїзди здійснили 2 613 рейсів (проти 1 998 минулоріч);

Міжнародні рейси збільшилися на 43%;

Наповнюваність поїздів становить 97%.

Крім пояснень ситуації, заступник директора «Укрзалізниці» надав такі поради: планувати заздалегідь, не боятися пересадок (пересадкові рейси з найменшим інтервалом між потягами пропонуються в застосунку «Укрзалізниці») і стежити за офіційними каналами УЗ, які повідомляють про додаткові рейси й маршрути.