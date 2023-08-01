В «Укрзалізниці» пояснили, чому постійно бракує квитків

Заступник директора «Укрзалізниці» Олександр Шевченко опублікував пояснення, чому не вистачає квитків на потяги.
Перша причина — залізницею другий рік «їде абсолютно все і всі», зокрема частину вагонів задіяно під стратегічні й непублічні задачі. Друга — пріоритет надають броні квитків для військових, дипломатичних місій, групових замовлень для дітей з Херсонщини, Харківщини, Дніпропетровщини, яких везуть на оздоровлення.
І нарешті — проблема з перекупниками, яка «ще ніколи не стояла так гостро». Шевченко заявляє, що «боротися з ними, судячи з усього, не цікаво нікому, окрім самої залізниці». Перекупники за допомогою ботів розкуповують квитки в момент їхньої появи (за 20 днів до відправлення).
Деякі цифри про перевезення «Укрзалізниці»:
- У липні 2023 компанія перевезла 2,51 мільйона пасажирів (проти 1,48 млн у 2022 році);
- У липні 2023 поїзди здійснили 2 613 рейсів (проти 1 998 минулоріч);
- Міжнародні рейси збільшилися на 43%;
- Наповнюваність поїздів становить 97%.
Крім пояснень ситуації, заступник директора «Укрзалізниці» надав такі поради: планувати заздалегідь, не боятися пересадок (пересадкові рейси з найменшим інтервалом між потягами пропонуються в застосунку «Укрзалізниці») і стежити за офіційними каналами УЗ, які повідомляють про додаткові рейси й маршрути.
- «Укрзалізниця» запускає додаткові потяги Київ — Ужгород і Київ — Вінниця.
- «Укрзалізниця» змінила графік «гірських шатлів» зі Львова до Карпат.
- «Укрзалізниця» та Uber створили нову інтеграцію під назвою Uber Travel. Вона дозволяє поєднати поїздку Uber з рейсом поїзда «Укрзалізниці» та отримати 10% кешбеку з поїздок до або від залізничних вокзалів Києва.
- «Укрзалізниця» додала Інтерсіті+ на маршрут Київ — Харків. Тимчасовий нічний рейс швидкісним Hyundai Rotem № 720 вирушатиме з Києва з 16 липня по 9 серпня.