В Україні викрили схему ухилення від призову у військкоматах 11 областей

Триває досудове розслідування щодо організації схеми ухилення від призову на військову службу, у межах якого слідчі провели майже сотню обшуків в 11 областях України.
Про це пише Офіс генпрокурора.
Слідство встановило, що посадовці військкоматів на території Одеської, Закарпатської, Київської, Полтавської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Львівської, Житомирської, Івано-Франківської областей та Києва разом із членами військово-лікарських комісій налагодили схему видачі довідок про визнання чоловіків непридатними до військової служби за станом здоровʼя. Втілювати схему допомагали й треті особи.
Щоб чоловіка зняли з військового обліку, потрібно було заплатити в середньому $6 тисяч. Довідку про непридатність чоловіки використовували, аби виїхати за кордон.
Слідчі перевірили частину військовозобовʼязаних, яких зняли з обліку, і виявили, що вони не проходили ВЛК. Про це свідчить відсутність будь-яких відомостей про них в електронній системі охорони здоровʼя. Також в ухилянтів вилучили оригінали довідок про непридатність до військової служби, тимчасові посвідчення військовозобовʼязаних із зазначенням непридатності до військової служби — як докази.
Ще слідство вилучило медичну документацію, журнали реєстрації медичних висновків, довідок амбулаторних пацієнтів, інші медичні та облікові документи.
- На Полтавщині СБУ затримала посадовця військкомату, який допомагав ухилянтам і брав хабарі. За $6 тисяч він виготовляв для ухилянтів документи для безперешкодного перетину кордону.
- Нещодавно в Донецькій області військкома і поліцейського викрили на хабарі. Вони теж допомагали чоловікам уникнути військової служби.
- 26 липня Міноборони оприлюднило перші результати перевірки військкоматів. До відомства надійшло понад 2 300 звернень щодо неналежної роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Наразі керівництво перевіряє 102 керівників та заступників керівників цих установ.
- У Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях Нацполіція затримала організаторів корупційних схем, які передбачали ухиляння від призову. Ними виявились працівники військкоматів.