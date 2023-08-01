На Полтавщині СБУ затримала посадовця військкомату, який допомагав ухилянтам

Служба безпеки викрила співробітника Миргородського центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині. Працівник військкомату брав хабарі та допомагав чоловікам ухилятися від призову.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За $6 тисяч він виготовляв для ухилятів документи для безперешкодного перетину кордону. Співробітники СБУ і поліцейські затримали посадовця на гарячому, коли він передавав своєму клієнту оплачену фіктивну довідку.

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За даними слідства, фігурант був у змові з іншими співробітниками Миргородського та Лубенського військкоматів. Із їхньою допомогою він підшукував ухилянтів і готував документи, що дозволяли чоловікам виїжджати за кордон. Раніше посадовець уже допомагав своїм знайомим ухилятися від мобілізації.

Під час обшуків правоохоронці виявили документи, значну суму готівки та кілька десятків пакетів документів для потенційних ухилянтів.

Наразі фігуранту готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).