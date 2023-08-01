В Україні створили проєкти сучасних дитсадків, шкіл та адмінбудівель. Їх може використати місцеве самоврядування

В Україні розробили типові проєкти дитсадків, шкіл та адмінбудівель, які можуть безкоштовно використати органи місцевого самоврядування.

Про це пише Мінвідновлення.

Проєкти повторного використання розроблялися в рамках Програми з відновлення України — рамкової позики від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). За створення відповідала компанія «Творча Архітектурна майстерня А. Пашенько» (Architects Pashenko) у співпраці з Cowater International.

Є такі типові проєкти:

будівля центру надання адміністративних послуг загальною площею 443,90 м²;

будівлі закладів дошкільної освіти на 225, 150 та 75 місць;

будівлі закладів шкільної освіти на 1 008, 672 та 336 місць.

Усі вони включають підземне приміщення подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття, а також враховують сучасні вимоги щодо безпеки, безбарʼєрності та енергоефективності.

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Проєкти мають пройти державну експертизу до кінця цього літа. Потім їх опублікують на вебсайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.