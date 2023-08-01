У Дніпрі військкома викрили на незаконному збагаченні

У Дніпрі в одного з військкомів провели обшуки. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення (ч. 1 ст. 368-5 КК України).

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, дніпровський військком під час дії воєнного стану оформив на батька кілька автомобілів і дві квартири у місті Дніпро. Він також зареєстрував на родича підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 квадратних метрів. Вартість цього майна значно перевищує його законні доходи.

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Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи і шістьма адресами проживання керівника обласного ТЦК та його близьких, а також общукали автомобілі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру й обрання йому запобіжного заходу.