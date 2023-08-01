ЮНЕСКО: З початку війни в Україні пошкоджено 274 культурні обʼєкти

Міжнародна організація ЮНЕСКО оприлюднила оновлений звіт про пошкоджені та зруйновані культурні памʼятки України.
Станом на 26 липня 2023 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 274 обʼєктів з 24 лютого 2022 року — 117 релігійних обʼєктів, 27 музеїв, 98 будівель, що становлять історичний та/або художній інтерес, 19 памʼятників, 12 бібліотек, один архів.
Найбільше пошкоджень:
- Донецька область — 78 обʼєктів;
- Харківська область — 55;
- Київ і область — 38;
- Луганська область — 33;
- Чернігівська область — 17;
- Запорізька область — 12;
- Сумська область — 12.