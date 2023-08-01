ЮНЕСКО: З початку війни в Україні пошкоджено 274 культурні обʼєкти

Міжнародна організація ЮНЕСКО оприлюднила оновлений звіт про пошкоджені та зруйновані культурні памʼятки України.

Станом на 26 липня 2023 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 274 обʼєктів з 24 лютого 2022 року — 117 релігійних обʼєктів, 27 музеїв, 98 будівель, що становлять історичний та/або художній інтерес, 19 памʼятників, 12 бібліотек, один архів.

Найбільше пошкоджень: