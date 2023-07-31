США підтвердили початок перемовин з Україною про двосторонні гарантії безпеки

Державний департамент США підтвердив, що цього тижня між Києвом і Вашингтоном почнуться переговори про довгострокові безпекові зобовʼязання, задекларовані на саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це заявив керівник пресслужби Держдепартаменту США Меттью Міллер.

«Цього тижня почнуться переговори про те, як ми можемо вирішити щодо подробиць цих безпекових зобовʼязань надалі», — зазначив Міллер, додавши, що делегацію США представить заступник помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії.

За його словами, переговори відбудуться в онлайн-форматі. Зазначається також, що гарантії стосуються оборонних зобовʼязань.